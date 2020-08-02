Кечинов: посмотрим, кто будет играть в стартовом составе «Спартака»: Кокорин или Глушенков

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в стан красно-белых.



«Если Кокорин будет играть как раньше, то шансы, что он повысит статус „Спартака“, есть. Чтобы Кокорину усилить „Спартак“, ему нужно набрать форму, в которой он был в «Динамо», «Зените». Нужно начинать всё заново. Всё с чистого листа.



Кокорин может сыграть как крайнего атакующего, так и ярко выраженного нападающего. Сейчас у „Спартака“ тактика может варьировать. Не надо забывать, что есть Понсе. Он много сделал для „Спартака“ в неудачном сезоне, забивал важные голы.



Ещё вернётся хороший парень — Глушенков. Всем понравился в «Крыльях Советов». Ещё посмотрим, кто будет играть в стартовом составе, — Кокорин или Глушенков. Если сейчас у него не получится, то куда его возьмут? Это его последний шанс. Последний шанс ещё и для вызова в сборную России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Мостовой оценил шансы «Спартака» на чемпионство после перехода Кокорина