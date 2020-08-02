Серхио Рамос отправится на матч «Реала» с «Манчестер Сити», несмотря на дисквалификацию
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос полетит на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», несмотря на дисквалификацию, сообщает Marca.
Сообщается, что Рамос хочет проявить себя в качестве лидера команды и поддержать одноклубников. По данным источника, Рамос убеждён, что «сливочные» несправедливо проиграли «Манчестер Сити» в первом матче, и считает, что мадридский клуб по-прежнему способен попасть в четвертьфинал турнира.
Напомним, Серхио Рамос был удалён в концовке первой встречи против «Манчестер Сити» и не сможет выйти на поле в ответном матче.
Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первый матч завершился поражением «сливочных» со счётом 1:2.
- 2 августа 2020
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