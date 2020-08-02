Глушаков и Азмун пожелали Кокорину удачи в «Спартаке»

Футболисты российских клубов поддержали нападающего «Спартака» Александра Кокорина, пожелав ему удачи в новом клубе.

«Спасибо всем за поздравления», — написал Кокорин на своей странице в «Инстаграме». «Удачи, бро», — написали в комментариях под постом форвард «Зенита» Сердар Азмун и экс-нападающий «Сочи» Александр Карапетян. «Удачи», — добавил полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков.

Сегодня, 2 августа, красно-белые объявили о переходе 29-летнего футболиста на своём официальном сайте. Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».



С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей. На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.