Глушаков и Азмун пожелали Кокорину удачи в «Спартаке»

Футболисты российских клубов поддержали нападающего «Спартака» Александра Кокорина, пожелав ему удачи в новом клубе.
«Спасибо всем за поздравления», — написал Кокорин на своей странице в «Инстаграме». «Удачи, бро», — написали в комментариях под постом форвард «Зенита» Сердар Азмун и экс-нападающий «Сочи» Александр Карапетян. «Удачи», — добавил полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков.
Сегодня, 2 августа, красно-белые объявили о переходе 29-летнего футболиста на своём официальном сайте. Кокорин подписал контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3+1».
С 2016 по 2020 год Александр выступал за «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи» и в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей. На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.
- 2 августа 2020
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