Селюк: не удивлюсь, если Конате забьёт больше, чем Кокорин. А это произойдёт

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал дубль нападающего «Химок» Мохамеда Конате в товарищеском матче с «Динамо» (2:0).

«Моя молодёжь даёт плоды. Не удивлюсь, если Конате забьёт больше, чем Кокорин. А это произойдёт», — написал Селюк в «Твиттере».

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Конате оформил дубль, выйдя на замену во втором тайме. Матч посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.



Вчера, 1 августа, пресс-служба футбольного клуба «Химки» сообщила, что подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.



«Химки» по итогам минувшего сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и в следующей кампании выступят в Российской Премьер-Лиге. Команда добралась до финала Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).