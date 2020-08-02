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Терюшков: у «Химок» свой особый путь, который со «Спартаком» никак не пересекается

Терюшков: у «Химок» свой особый путь, который со «Спартаком» никак не пересекается
Футбол / РПЛ 0

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слова бывшего наставника «Химок» Сергея Юрана о роли генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова в его увольнении.

«Не было такого, что Газизов не согласовал зарплату Юрана. Я вообще никуда не ездил. Это его личные суждения. Не понимаю вообще, почему он начинает говорить о «Спартаке». У нас ещё 15 команд в РПЛ. У нас свой особый путь, который со «Спартаком» никак не пересекается.

Все эти заявления, что «Химки» будут ложиться под «Спартак», это какая-то чушь. Это неспортивный принцип, я против такого. Будет игра со «Спартаком», вы сами увидите, что все эти разговоры ни о чём. У Юрана просто обида. Я к нему так же отношусь хорошо, мы ему благодарны за то, что он сделал за это время, но это спорт", — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Газизов ранее прокомментировал высказывание бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Юран после увольнения заявлял, что «указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова».

Газизов отреагировал на слова Юрана об увольнении из-за указания «Спартака»
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