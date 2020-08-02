Терюшков: у «Химок» свой особый путь, который со «Спартаком» никак не пересекается

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал слова бывшего наставника «Химок» Сергея Юрана о роли генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова в его увольнении.



«Не было такого, что Газизов не согласовал зарплату Юрана. Я вообще никуда не ездил. Это его личные суждения. Не понимаю вообще, почему он начинает говорить о «Спартаке». У нас ещё 15 команд в РПЛ. У нас свой особый путь, который со «Спартаком» никак не пересекается.

Все эти заявления, что «Химки» будут ложиться под «Спартак», это какая-то чушь. Это неспортивный принцип, я против такого. Будет игра со «Спартаком», вы сами увидите, что все эти разговоры ни о чём. У Юрана просто обида. Я к нему так же отношусь хорошо, мы ему благодарны за то, что он сделал за это время, но это спорт", — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Газизов ранее прокомментировал высказывание бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Юран после увольнения заявлял, что «указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова».