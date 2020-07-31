Газизов отреагировал на слова Юрана об увольнении из-за указания «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал высказывание бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана.



«Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из «Сити», и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.



По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда также сыграла в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).