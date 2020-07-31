Газизов отреагировал на слова Юрана об увольнении из-за указания «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал высказывание бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана.
«Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из «Сити», и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.
По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда также сыграла в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).
- 31 июля 2020
-
20:17
-
20:17
-
20:13
-
20:03
-
19:58
-
19:51
-
19:43
-
19:34
-
19:25
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
18:51
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:12
-
18:06
-
18:05
-
17:52
-
17:46
-
17:26
-
17:22
-
17:19
-
17:08
-
16:41
-
16:38
-
16:30
-
16:07
-
15:59
-
15:57
-
15:46
-
15:42
-
15:25
-
15:21