«Марио Фернандес всегда смотрится великолепно». Гончаренко — о матче с «Ротором»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги товарищеского матча с волгоградским «Ротором». Встреча состоялась на стадионе «Ватутинки» в Москве и завершилась вничью — 0:0.
«Мы заполнили паузу, которая у нас образовалась между двумя короткими чемпионатами, и ребята хорошо сегодня подвигались. Устали немножко в конце матча, потому что не снижали нагрузку и вчера, и позавчера, получили игровую практику.
Кто был лучшим в составе команды? Я не большой любитель выделять кого-то, но Марио нельзя не выделять, потому что с тем объёмом работы, с теми обострениями, которые есть, с той надёжностью в защите, он великолепно всегда смотрится», — сказал Гончаренко в интервью официальному каналу ЦСКА в YouTube.
Гайч рассказал о беседах с Гончаренко
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