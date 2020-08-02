«Марио Фернандес всегда смотрится великолепно». Гончаренко — о матче с «Ротором»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги товарищеского матча с волгоградским «Ротором». Встреча состоялась на стадионе «Ватутинки» в Москве и завершилась вничью — 0:0.

«Мы заполнили паузу, которая у нас образовалась между двумя короткими чемпионатами, и ребята хорошо сегодня подвигались. Устали немножко в конце матча, потому что не снижали нагрузку и вчера, и позавчера, получили игровую практику.



Кто был лучшим в составе команды? Я не большой любитель выделять кого-то, но Марио нельзя не выделять, потому что с тем объёмом работы, с теми обострениями, которые есть, с той надёжностью в защите, он великолепно всегда смотрится», — сказал Гончаренко в интервью официальному каналу ЦСКА в YouTube.