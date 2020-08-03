Артём Дзюба объяснил, почему не вступился за фанатов после массовых задержаний

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился воспоминаниями о нецензурных выкриках с трибун в свой адрес во время гостевого матча сборной России с Сан-Марино, а также объяснил, почему не стал заступаться за фанатов после массовых задержаний в конце прошлого года.
«Честно, никто не думал, что такое может произойти в сборной. Тебя кроют на матчах клубов – это нормально, даже даёт толчок. В сборной к такому я был не готов – и это моё упущение. Может, стоило даже замениться, но, с другой стороны, это был бы показатель слабости, поэтому остался на поле. Сыграл неудачно – весь матч был в прострации. После матча быстро пошёл в душ, быстро сел в автобус. Ну и сидел сам с собой. Пацаны подходили, поддерживали. Спасибо им большое.
В декабре мне говорили, что было бы красиво, если бы я вступился за фанатов. Я этого не сделал, потому что мне это казалось лицемерием. Я никому не жаловался, ни в чём не виноват. Заступился бы – стал бы для кого-то хорошим. Мне это не нужно. К тому же кто я такой для правоохранительных органов? Ой, Артём Дзюба сказал, значит, сделаем, как он просит. Мы же часто слышим будничные истории, когда известный человек кому-то предъявляет: «Да вы знаете, кто я такой?» Да всем всё равно, кто ты такой. Веди себя прилично, в пределах закона – и всё равно, кто ты такой», — цитирует Дзюбу Sports.ru.
- 3 августа 2020
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