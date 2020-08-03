Жиго: Дзюба заслуженно стал игроком сезона. Никаких вопросов

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о признании нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы лучшим футболистом минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«Заслуженно ли Дзюба был признан футболистом сезона? Думаю, да. Он это заслужил. Дзюба забил много голов, отдал много передач, выиграл чемпионат и Кубок. Так что никаких вопросов. На мой взгляд, он отличный игрок, один из лучших в нашем чемпионате», — приводит слова Жиго Sport24.



«Зенит» в минувшем сезоне завоевал второй подряд чемпионский титул. В 30 турах Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака набрали 72 очка и опередили ближайшего преследователя, «Локомотив», на 15 очков. «Спартак» (39) финишировал на седьмой строчке.



Дзюба в завершившемся сезоне провёл 28 матчей в чемпионате России, забил 17 голов (7 – с пенальти) и отдал 12 результативных передач.

Артём Дзюба — лучший игрок РПЛ в сезоне-2019/2020 по версии WhoScored