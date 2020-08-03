Даниил Фомин: «Динамо» — действительно великий клуб. Решение о переходе принял быстро

Новичок «Динамо» полузащитник Даниил Фомин прокомментировал свой переход в московский клуб из «Уфы».
«Динамо» – это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей. Относительно перехода советовался только с родителями и близкими людьми. Папа у меня связан с футболом, сам играл, я часто к нему обращаюсь за советами, причём по разным вопросам. Сам для себя я решение принял быстро, потому что, повторюсь, «Динамо» – это отличный вариант для продолжения карьеры.
В команде в первую очередь хорошо знаю Николая Комличенко – конечно, по «Краснодару». Также знаком с Дмитрием Скопинцевым, с которым тоже пересекались в рядах чёрно-зелёных, плюс в юношеских и молодёжных сборных. Ещё знаю Игоря Лещука и Антона Шунина. С Кириллом Александровичем (Новиковым), конечно, разговаривали, и могу сказать, что это тоже послужило важным фактором ответить согласием на предложение о переходе. Когда главный тренер проявляет такую заинтересованность, значит на футболиста точно рассчитывают», — цитирует Фомина пресс-служба «Динамо».
- 3 августа 2020
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