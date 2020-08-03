«Динамо» объявило о переходе Даниила Фомина из «Уфы»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе полузащитника Даниила Фомина из «Уфы».
Соглашение между 23-летним футболистом и бело-голубыми рассчитано на пять лет. За свою новую команду Даниил будет выступать под 74-м номером.
Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара» летом 2019 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Игрок выступал за юношескую и молодёжную сборные России, а в 2019 году был внесён в расширенный состав основной национальной команды на матчи квалификации Евро-2020 со сборными Бельгии и Сан-Марино.
«Уфа» набрала 38 очков в 30 матчах и заняла девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/2020. «Динамо» (41) финишировало на шестой строчке.
Фото: Официальный сайт ФК «Динамо»
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