Бувач: уверены, что Фомин выведет «Динамо» на новый уровень

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход в московский клуб полузащитника Даниила Фомина из «Уфы».
«Мы можем быть довольны тем фактом, что Фомин присоединился к «Динамо». Хочу отметить, что это очень умный игрок, который здорово оснащён технически, а ещё он крайне качественно действует тактически. Даниил хорош и в разрушении, и в организации атаки, способен действовать на любой позиции в центре полузащиты. Немаловажно, что по своему характеру и ментальным качествам Фомин отлично вписывается в «Динамо». Уверены, что он выведет нашу команду на новый уровень», — цитирует Бувача пресс-служба «Динамо».
Фомин перешёл в «Уфу» из «Краснодара» летом 2019 года. В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 3 августа 2020
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