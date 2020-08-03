Тедеско — о первом сезоне в «Спартаке»: добились цели, уберегли молодую команду от вылета

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итог первого сезона во главе московской команды.



«Первые месяцы в «Спартаке» прошли очень увлекательно. Когда мы с помощниками приступили к работе, команда занимала 12-е место и находилась в двух очках от зоны вылета. Начало было неровным, и, конечно же, во время пандемии было тяжело. Но в итоге мы добились своей цели и уберегли невероятно молодую команду от вылета. Мы завершили сезон на седьмом месте, в двух очках от Лиги Европы. К тому же нам очень не повезло вылететь от «Зенита» в полуфинале Кубка России. В целом мы довольны», — цитирует Тедеско Zeit Online.



«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 30 турах.

Доменико Тедеско: «Спартак» — это российская «Бавария»