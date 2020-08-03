Тедеско — о первом сезоне в «Спартаке»: добились цели, уберегли молодую команду от вылета
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итог первого сезона во главе московской команды.
«Первые месяцы в «Спартаке» прошли очень увлекательно. Когда мы с помощниками приступили к работе, команда занимала 12-е место и находилась в двух очках от зоны вылета. Начало было неровным, и, конечно же, во время пандемии было тяжело. Но в итоге мы добились своей цели и уберегли невероятно молодую команду от вылета. Мы завершили сезон на седьмом месте, в двух очках от Лиги Европы. К тому же нам очень не повезло вылететь от «Зенита» в полуфинале Кубка России. В целом мы довольны», — цитирует Тедеско Zeit Online.
«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 30 турах.
Доменико Тедеско: «Спартак» — это российская «Бавария»
- 3 августа 2020
-
18:08
-
18:07
-
17:54
-
17:51
-
17:47
-
17:46
-
17:42
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:26
-
17:17
-
17:08
-
17:00
-
16:49
-
16:36
-
16:34
-
16:22
-
15:56
-
15:44
-
15:35
-
15:12
-
14:58
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:18
-
14:08
-
14:06
-
13:49
-
13:42
-
13:41
-
13:10
-
12:53
-
12:30
Партнерский контент