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Конте хочет вновь возглавить «Ювентус». Он расспрашивал футболистов о будущем Сарри

Конте хочет вновь возглавить «Ювентус». Он расспрашивал футболистов о будущем Сарри
Футбол / Италия 0

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет вновь возглавить туринский «Ювентус», сообщает журналист La Repubblica Франко Ванни в "Твиттере".

По данным источника, Конте расспрашивал футболистов, менеджеров и бывших игроков «старой синьоры» о будущем нынешнего тренера Маурицио Сарри в туринском клубе. Сообщается, что Конте хотел возглавить «Ювентус» ещё год назад. Вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи дали согласие, однако владельцы клуба были против. На кандидатуру Конте по-прежнему наложено вето.

Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год.

Сообщалось, что отношения Конте с руководством «Интера» испортились. Он выступил с критикой руководства клуба, заявив, что оно не защищает своих футболистов. Если специалист не будет удовлетворён дальнейшими действиями клуба, он может покинуть свой пост.

Антонио Конте может уйти из «Интера». Ранее он раскритиковал руководство клуба
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