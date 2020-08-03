Конте хочет вновь возглавить «Ювентус». Он расспрашивал футболистов о будущем Сарри

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте хочет вновь возглавить туринский «Ювентус», сообщает журналист La Repubblica Франко Ванни в "Твиттере".
По данным источника, Конте расспрашивал футболистов, менеджеров и бывших игроков «старой синьоры» о будущем нынешнего тренера Маурицио Сарри в туринском клубе. Сообщается, что Конте хотел возглавить «Ювентус» ещё год назад. Вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Фабио Паратичи дали согласие, однако владельцы клуба были против. На кандидатуру Конте по-прежнему наложено вето.
Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год.
Сообщалось, что отношения Конте с руководством «Интера» испортились. Он выступил с критикой руководства клуба, заявив, что оно не защищает своих футболистов. Если специалист не будет удовлетворён дальнейшими действиями клуба, он может покинуть свой пост.
- 3 августа 2020
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