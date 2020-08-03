Виталий Лысцов: был готов вернуться в «Локомотив», ещё когда из него уходил

Защитник Виталий Лысцов прокомментировал переход в московский «Локомотив».

«Пока не ощутил, что стал игроком «Локомотива». Как только приступлю к тренировкам, как только увижу родные лица, с которыми провёл столько лет в интернате, пойму, что вернулся домой. Баринов, Жемалетдинов, Миранчуки – все ждали, спрашивали, когда уже, наконец, подпишу контракт. Сейчас поеду на базу в расположение клуба.



Был готов вернуться в «Локомотив», ещё когда из него уходил. Мечтал об этом и прошёл долгий путь. Вернуться в родные стены – большой шаг вперед. В конце сезона связался с агентами. Они сказали, что через пару дней сообщат, кто мною интересуется. Все стало понятно. Про любой другой клуб они бы сказали сразу, а так создали интригу.



Какими запомнил Черкизово и «Локомотив»? Помню слова тренеров в академии: «Смотри на эту чашу. Там тебе не будут прощать ошибки. Всегда стремись именно туда», — приводит слова Лысцова пресс-служба «Локомотива».