Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Виталий Лысцов: был готов вернуться в «Локомотив», ещё когда из него уходил

Виталий Лысцов: был готов вернуться в «Локомотив», ещё когда из него уходил
Футбол / РПЛ 0

Защитник Виталий Лысцов прокомментировал переход в московский «Локомотив».

«Пока не ощутил, что стал игроком «Локомотива». Как только приступлю к тренировкам, как только увижу родные лица, с которыми провёл столько лет в интернате, пойму, что вернулся домой. Баринов, Жемалетдинов, Миранчуки – все ждали, спрашивали, когда уже, наконец, подпишу контракт. Сейчас поеду на базу в расположение клуба.

Был готов вернуться в «Локомотив», ещё когда из него уходил. Мечтал об этом и прошёл долгий путь. Вернуться в родные стены – большой шаг вперед. В конце сезона связался с агентами. Они сказали, что через пару дней сообщат, кто мною интересуется. Все стало понятно. Про любой другой клуб они бы сказали сразу, а так создали интригу.

Какими запомнил Черкизово и «Локомотив»? Помню слова тренеров в академии: «Смотри на эту чашу. Там тебе не будут прощать ошибки. Всегда стремись именно туда», — приводит слова Лысцова пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» объявил о переходе Виталия Лысцова
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020