Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса

Предстоящие матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Юношеской лиги УЕФА и женской Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
Помимо этого футболисты будут выходить на поле в футболках с надписью «Спасибо» на выбранном клубом языке, чтобы выразить признательность медицинским работникам, которые борются с пандемией.
«Счастлив, что еврокубки возвращаются, но мы не должны забывать о людях, чьи личные жертвы и самоотверженность дали нам возможность снова играть в футбол», — прокомментировал президент УЕФА Александер Чеферин.
Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 7–8 августа, четвертьфиналы — 12–15 августа, полуфиналы — 18–19 августа. Финал запланирован на 23 августа.
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