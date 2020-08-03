Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса

Предстоящие матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Юношеской лиги УЕФА и женской Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Помимо этого футболисты будут выходить на поле в футболках с надписью «Спасибо» на выбранном клубом языке, чтобы выразить признательность медицинским работникам, которые борются с пандемией.

«Счастлив, что еврокубки возвращаются, но мы не должны забывать о людях, чьи личные жертвы и самоотверженность дали нам возможность снова играть в футбол», — прокомментировал президент УЕФА Александер Чеферин.

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 7–8 августа, четвертьфиналы — 12–15 августа, полуфиналы — 18–19 августа. Финал запланирован на 23 августа.