Ван дер Варт: Рамос может играть до 40 лет
Бывший полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт поделился своим мнением о защитнике мадридской команды Серхио Рамосе.
«Для меня Рамос — лучший защитник в мире. Когда я играл в «Реале», ему было 21 или 22 года и он был полон энергии. Он хотел быть везде. Свободные удары, угловые — везде.
Теперь всё по-другому, он научился фокусировать внимание. Он сосредоточен на победе и использует все свои таланты для достижения цели. Серхио знает свои сильные стороны, поэтому смог стать одним из самых важных игроков для «Реала». Его тело невероятно, он машина.
На днях я смотрел игру и подумал: «Сколько ему лет? 34?». Я верю, что он может играть ещё шесть лет. Я уважаю Серхио», — приводит слова ван дер Варта Goal.com со ссылкой на Stats Perform News.
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