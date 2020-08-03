Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ван дер Варт: Рамос может играть до 40 лет

Ван дер Варт: Рамос может играть до 40 лет
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт поделился своим мнением о защитнике мадридской команды Серхио Рамосе.

«Для меня Рамос — лучший защитник в мире. Когда я играл в «Реале», ему было 21 или 22 года и он был полон энергии. Он хотел быть везде. Свободные удары, угловые — везде.

Теперь всё по-другому, он научился фокусировать внимание. Он сосредоточен на победе и использует все свои таланты для достижения цели. Серхио знает свои сильные стороны, поэтому смог стать одним из самых важных игроков для «Реала». Его тело невероятно, он машина.

На днях я смотрел игру и подумал: «Сколько ему лет? 34?». Я верю, что он может играть ещё шесть лет. Я уважаю Серхио», — приводит слова ван дер Варта Goal.com со ссылкой на Stats Perform News.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020