Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков о проигрыше «Химкам»: реагировать надо спокойно

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о подготовке команды к сезону-2020/2021 и прокомментировал игру динамовцев в товарищеском матче с подмосковными «Химками» (0:2).

«У нас получилось так, что во время пандемии у ребят было два месяца отдыха. Думаю, за это время ребята хорошо отдохнули. Концовка сезона получилась подготовокй к новому – ребята находятся в тонусе, так что пауза в четыре дня скорее была не отпуском, а выходными. Для команд это не составит проблем, все будут в тонусе – не вижу проблем. „Химки“? Реагировать надо спокойно – это товарищеская игра, состав был далёк от оптимального. Некоторые игроки получили миркотравмы, мы предоставили им паузу, дали возможность проявить себя молодым и тем, кто вернулся из аренды. Те задачи, которые мы ставили на игру, касались просмотра этих ребят. Отработали определенные действия, посмотреть физическое состояние ребят – всё это, кроме того, что мы хотели выиграть, мы выполнили. Но главное – сезон. Пищу для размышления мы получили», — сказал Новиков в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».



