После матча с «Локомотивом» Криштиану Роналду сказал о желании перейти в «ПСЖ»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прошлой осенью рассматривал вариант с переходом в «Пари Сен-Жермен», сообщает France Football.
Роналду оказался недоволен игрой «Ювентуса» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» (2:1), который состоялся 22 октября. 35-летний футболист высказал недовольство на встрече с руководством туринцев, а позже сказал, что хочет продолжить карьеру в «ПСЖ».
Криштиану привлекает возможность выступать вместе с форвардами парижан Неймаром и Килианом Мбаппе. Пандемия коронавирусной инфекции заставила португальца отказаться от идеи перейти в «ПСЖ», но в окружении игрока сообщили, что до приостановки сезона его уход из «Ювентуса» был очень вероятен.
Криштиану Роналду подвёл итоги второго сезона в «Ювентусе»
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