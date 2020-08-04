Новиков: в предложении Галицкого насчёт фарм-клубов есть и плюсы, и минусы

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал инициативу владельца «Краснодара» Сергея Галицкого запретить фарм-клубы в Российской Премьер-Лиге.



«Ситуацию с так называемым фарм-клубом «Спартака» и предложением Галицкого стоит рассмотреть с двух сторон. Есть свои плюсы в этом предложении, есть минусы. Когда команда может передать футболистов, не попадающих в основу, в другую команду – это плюс. Тем более если они видят, что там, с определённым тренером, они могут развиваться. Это может принести успех.



Минусы, которые обозначил «Краснодар», есть, но как это будет выглядеть юридически, я не знаю. Если команда хочет бороться за высокие места, то нужно обыгрывать любого соперника, независимо от того, кто выходит на поле. Но «Сочи», «Оренбург», «Химки»… Нельзя сказать, положительный или отрицательный вопрос», — сказал Новиков в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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