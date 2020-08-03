Эксперты: «Спартак» не получит 12 очков от «Уфы» и «Химок» в сезоне РПЛ — 2020/2021

Московский «Спартак» в последние дни начали подозревать в связях с «Уфой» и «Химками». Из первого клуба в Москву перебрался генеральный директор Шамиль Газизов, а в состав «Химок» вот-вот должны перебраться несколько молодых футболистов «Спартака». На фоне этого поползли слухи о том, что спартаковцам гарантированы 12 очков в новом сезоне РПЛ. В частности, об этом заявил Сергей Юран, которого уволили из «Химок». По версии тренера, его зарплату не согласовали в «Спартаке».
Букмекеры принимают ставки на то, наберёт ли «Спартак» 12 очков в матчах с «Уфой» и «Химками» в сезоне РПЛ — 2020/2021. По оценке аналитиков, это практически нереально. Поставить на подобный расклад можно с коэффициентом 8.00. Это примерно 8% вероятности. На то, что красно-белые потеряют хотя бы одно очко в этих 4 встречах, можно сделать ставку за 1.05 (92%).
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