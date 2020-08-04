«Челси» придётся побить трансферный рекорд, чтобы заполучить Бена Чилвела у «Лестера»

«Лестер Сити» не намерен расставаться с защитником Бенджамином Чилвелом, если по нему не поступит выгодное предложение.



Как сообщает Mirror, руководство «лис» уведомило «Челси», который считается главным претендентом на 23-летнего английского футболиста, что оценивает своего игрока дороже, чем Гарри Магуайра, который был продан прошлым летом в «Манчестер Юнайтед» за рекордные € 87 млн. Таким образом, синим придётся сделать Чилвела самым дорогим защитником в истории, если они всё же решатся на трансфер.



Чилвел является воспитанником «Лестера» и защищает цвета клуба с 2015 года, а в сезоне-2015/2016 выступал на правах аренды за «Хаддерсфилд Таун». В минувшей кампании игрок принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола, отдал 3 результативные передачи и получил 3 жёлтые карточки.

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