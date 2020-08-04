Адебайор: Моуринью — лучший тренер в истории футбола
Бывший нападающий мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор поделился мнением о главном тренере лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.
«Я люблю Моуринью. У нас были прекрасные отношения. Именно он привёл меня в «Реал», хотя это было и непросто. Под его руководством я завоевал единственный трофей в своей карьере (речь о Кубке Испании сезона-2010/2011. — Прим. «Чемпионата»). Теперь Жозе в «Тоттенхэме», и я желаю ему удачи. Он — лучший тренер в истории футбола», — приводит слова Адебайора AS.
Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Покинув мадридский клуб, португальский специалист вернулся в «Челси». В 2016 году Жозе был назначен на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», а в 2019-м — на должность наставника «Тоттенхэма».
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- 4 августа 2020
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