Николич: могу сказать: «Локомотив» будет играть в атакующий футбол». Но это несерьёзно

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался о стиле игры «железнодорожников».



«Послушайте, каждому тренеру легко выйти к прессе и сказать: «Оу, мы будем играть в привлекательный, атакующий футбол». Всем же нравится подобное слышать. Если хотите, тоже могу сказать: «Локомотив» будет играть в привлекательный, атакующий футбол». Но как можно серьёзно относиться к подобным заявлениям? Ведь мы живём в XXI веке, когда нужно атаковать, защищаться, идти в контратаки, удерживать мяч, прессинговать, срывать контратаки соперника и многое другое. Если у тебя есть только один компонент из перечисленного, то результат будет страдать.



Футбол – он не про стиль. Футбол – про победы. И я люблю побеждать. Иногда мы будем выигрывать привлекательно, иногда – ужасно. Когда-то – благодаря тактике, в какой-то момент – благодаря индивидуальным действиям игрока. Иногда это будет очень хорошая игра или же нам просто повезёт, что тоже нужно будет заслужить. Но, в конце концов, я хочу видеть результат, а не какой-то там исключительно атакующий футбол. Это то, что я думаю об игре. Повторю: очень просто выходить к публике и рассказывать про атаку, про то, что точно понравится болельщикам. Но это просто несерьёзно.



«Локомотиву» придётся обороняться в Лиге чемпионов? Почему сразу обороняться? Возможно, стиль будет другим. Но я говорю о другом, о качестве. Тебе всегда хочется доминировать, но ты на поле не один – есть соперник, у которого могут быть отличные тактические решения, хороший тренер или игроки. У нас сейчас не так много времени для создания новой модели игры: для того, чтобы всё попробовать на поле, нужно 6-7 товарищеских матчей, но в нынешних условиях строить придётся прямо во время чемпионата", — сказал Николич в интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Дмитрию Егорову.



Полное интервью с Марко Николичем читайте на «Чемпионате».