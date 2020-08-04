Слуцкий: Акинфеев в «Инстаграме» — теперь я видел всё

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на то, что 34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев создал страницу в «Инстаграме».

«Аки в „Инстаграме“ — теперь я видел всё», — написал Слуцкий в «сториз» на своей странице в "Инстаграме", добавив смеющийся эмодзи.

Игорь Акинфеев — воспитанник ЦСКА. В составе московского клуба вратарь — чемпион (сезон-2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) России, обладатель Кубка УЕФА (сезон-2004/2005).

Акинфеев выступал под руководством Слуцкого с 2009 по 2016 год.

Вчера, 3 августа, Акинфеев обратился к подписчикам в «Инстаграме».