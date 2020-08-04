Суркис: с 1996 года не было предложений о покупке «Динамо» К, но я готов их рассматривать

Владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис отметил, что готов рассмотреть предложения о покупке клуба.



«Я утверждаю, что с 1996 года не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят: «Надо продать». Я готов рассматривать предложения. Не знаю, как дети моего брата, но мои точно не хотят, чтобы я оставил им такую нагрузку. Я люблю футбол, мною руководит только это, а деньги – на 10-м месте. Мне важны результаты.



Младшая дочь меня больше поддерживает, а старшей уже надоело видеть отца в стрессе. Она говорит: «Папа, я даже не знаю, когда тебе позвонить. Хочу с тобой пообщаться, но если ты проиграл, то не понимаю, как лучше – позвонить на следующий день или сделать паузу». А младшая со мной общается, бьётся с болельщиками в «Инстаграме», — сказал Суркис в интервью, опубликованном на канале «112 Украина» на YouTube.

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