Игорь Суркис: надо договариваться с наёмниками — россиянами. И прекращать эту войну

Владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о войне на Донбассе.

«Верю в то, что должна закончиться война, прежде всего. Всегда буду говорить: жалко наших пацанов, которые гибнут за свою страну. Мы, как клуб, делаем огромную работу. Не хочу себя рекламировать. Кто-то делает больше, кто-то – меньше. Помогаем нашим раненым, нашим воинам АТО, которые нуждаются в этой помощи. Помимо помощи, проводим разные соревнования, предоставляем свои поля и инфраструктуру. Делаем всё возможное, чтобы в нашей стране воцарился мир.



Надо как-то садиться за стол переговоров и постараться сохранить как можно больше жизней наших пацанов. Потом нам придётся за каждую жизнь отвечать. Надо садиться за стол переговоров и разговаривать. Да, надо показывать свою силу, если на тебя нападают и твоё забирают. Ты должен стоять насмерть. Я это всё понимаю. Но надо садиться и заканчивать эту войну. Когда мы закончим войну, думаю, экономика у нас поднимется. В воюющей стране никогда не было сильной экономики, согласитесь. Мы знаем, с кем надо договариваться — с этими наёмниками, россиянами. И прекращать эту войну», — сказал Суркис в эфире телеканала „112 Украина“.