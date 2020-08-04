Рибалта: Малком начинает набирать обороты. Он принесёт много пользы «Зениту»
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением об игре нападающего петербургского клуба Малкома.
«После травмы, зимней паузы и коронавируса Малком начинает набирать обороты. Думаю, он принесёт нам много пользы», — приводит слова Рибалты Sport.es.
Сообщалось, что Малком намерен покинуть Россию. Бразильский футболист хочет играть в одной из европейских топ-лиг, и в его услугах заинтересована испанская «Севилья».
Малком перешёл в петербургский «Зенит» прошлым летом из «Барселоны» за € 40 млн. В минувшем сезоне 23-летний бразильский форвард провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу. Малком выступал в составе «Коринтианса» и «Бордо».
Гендиректор «Зенита» отреагировал на информацию о желании Малкома покинуть Россию
- 4 августа 2020
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