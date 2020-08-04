Гендиректор «Зенита» отреагировал на информацию о желании Малкома покинуть Россию

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал появившуюся в испанских СМИ информацию о желании нападающего Малкома покинуть Россию.
«В Испании пишут про интерес «Севильи» к Малкому? Он никуда не хочет уходить, готовится к матчу за Суперкубок России и к старту чемпионата. То, что он хочет уйти, – безосновательные слухи, не имеющие под собой никаких поводов», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее сообщалось, что Малком хочет играть в одной из европейских топ-лиг и в его услугах заинтересована «Севилья».
Малком перешёл в «Зенит» прошлым летом из «Барселоны» за € 40 млн. В минувшем сезоне 23-летний бразильский форвард провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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