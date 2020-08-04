Аршавин: «Зенит» должен быть заинтересован в игре воспитанников. Даже в ущерб результату

Директор департамента развития молодёжного футбола Андрей Аршавин рассказал о планах клуба на подготовку молодых футболистов.
«От ошибок никто не застрахован. Скорее всего, они будут и у меня. Клуб должен быть заинтересован в том, чтобы тренер ставил в состав молодых и талантливых футболистов. Иногда даже в ущерб результату. Должны быть какие-то компромиссы и посыл руководства клуба, что есть заинтересованность в появлении своих воспитанников в основе.
В первую очередь необходимо разобраться с текущей ситуацией. Определиться с тем, на каких игроков делаем ставку. Переговорить с главным тренером академии, узнать его видение футбола. А главное — наладить единоначалие в управлении и сделать так, чтобы структура подготовки молодёжного футбола в клубе работала эффективно», — приводит слова Аршавина «Р-Спорт».
- 4 августа 2020
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