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Девушка Роналду поделилась фото в зелёном платье

Девушка Роналду поделилась фото в зелёном платье
Футбол / Италия 0

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась фотографией в зелёном платье.

«В жизни столько особых поводов, сколько мы хотим отмечать», — написала Джорджина в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Джорджины Родригес в «Инстаграме».

В сезоне-2019/2020 Роналду принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 28 голов и отдал шесть результативных передач. Напомним, в туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. По итогам сезона-2019/2020 туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии.

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