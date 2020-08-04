Девушка Роналду поделилась фото в зелёном платье
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась фотографией в зелёном платье.
«В жизни столько особых поводов, сколько мы хотим отмечать», — написала Джорджина в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Джорджины Родригес в «Инстаграме».
В сезоне-2019/2020 Роналду принял участие в 33 матчах итальянской Серии А, забил 28 голов и отдал шесть результативных передач. Напомним, в туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера Роналду составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. По итогам сезона-2019/2020 туринский «Ювентус» стал чемпионом Италии.
«Приятного аппетита, любовь моя». Девушка Роналду выложила фото с яхты
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