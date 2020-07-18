«Приятного аппетита, любовь моя». Девушка Роналду выложила фото с яхты

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, на странице в соцсетях поделилась фотографией совместного отдыха с игроком сборной Португалии.

«Приятного аппетита, любовь моя», — подписала снимок Джорджина.

В 29 матчах чемпионата Италии Роналду забил 28 мячей и сделал шесть результативных передач. В туринский клуб португальский футболист перешёл в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.



Туринский «Ювентус» в 33 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В матче следующего тура команда Сарри сыграет с «Лацио».



Роналду ранее выложил другую фотографию со своей девушкой Джорджиной на яхте.