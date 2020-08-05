«Кокорин отобрал у Мирзова шорты». «Спартак» опубликовал новое видео

Пресс-служба «Спартака» поделилась новым видео с участием футболистов московской команды. В ролике новичок команды нападающий Александр Кокорин в шутку отбирает шорты у полузащитника Резиуана Мирзова.



«Раскрыта тайна девятого номера Саши Кокорина в «Спартаке»», — говорится в сообщении под видео.

Видео можно посмотреть на странице московского «Спартака» в «Твиттере».



С 2016 по 2020 год Александр защищал цвета петербургского «Зенита». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи». В 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей.



На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.