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«Кокорин отобрал у Мирзова шорты». «Спартак» опубликовал новое видео

«Кокорин отобрал у Мирзова шорты». «Спартак» опубликовал новое видео
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» поделилась новым видео с участием футболистов московской команды. В ролике новичок команды нападающий Александр Кокорин в шутку отбирает шорты у полузащитника Резиуана Мирзова.

«Раскрыта тайна девятого номера Саши Кокорина в «Спартаке»», — говорится в сообщении под видео.

Видео можно посмотреть на странице московского «Спартака» в «Твиттере».

С 2016 по 2020 год Александр защищал цвета петербургского «Зенита». В минувшем сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи». В 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 7 мячей.

На Кокорина претендовали также московский «Локомотив» и «Сочи», но он отказался от их предложений.

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