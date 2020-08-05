Антонио Конте: я сделаю всё для победы в Лиге Европы

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Хетафе» в Лиге Европы.
«Я сделаю всё, что в моих силах для победы в Лиге Европы. Неизбежно, что есть другие, которые хотят того же, что и мы, но нам нужно делать шаг за шагом. Завтрашняя игра будет очень сложной, и мы должны подумать об этом матче. Тогда мы, в конце концов, подумаем о следующей игре. Но все зависит от завтрашнего дня. Мы должны преуспеть, продемонстрировать наше желание двигаться вперёд и побеждать наших соперников», — приводит слова Конте Football Italia.
Матч 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Хетафе» состоится сегодня, 5 августа, начало – 22:00 мск.
По итогам сезона чемпионата Италии «Интер» финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 82 очка.
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