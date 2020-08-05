Бранислав Иванович: вероятно, я перейду в «Эвертон». Мне сделали хорошее предложение

Бывший защитник «Зенита» Бранислав Иванович, ныне пребывающий в статусе свободного агента, подтвердил информацию о возможном возвращении в Англию, где он ранее защищал цвета «Челси».
«Вероятно, я продолжу карьеру в «Эвертоне». Они сделали мне хорошее предложение. Посмотрим, как всё сложится.
Что касается «Црвены Звезды», я пока не получал от них предложений. Если кто-нибудь со мной свяжется, я рассмотрю такую возможность. Но пока нет никакой необходимости думать о переезде в Белград», — приводит слова Ивановича The Sun.
Напомним, Иванович хорошо знаком с нынешним главным тренером «Эвертона» Карло Анчелотти. Под руководством итальянского специалиста Бранислав выступал в «Челси». Цвета «Зенита» 36-летний серб защищал с 2017 года. Петербургскую команду он покинул в конце июля в связи с истечением контракта.
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