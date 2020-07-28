Семак: Ловрен во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение расстаться с защитником Браниславом Ивановичем, а также высказался о заменившем его Деяне Ловрене, перешедшем в петербургский клуб из «Ливерпуля».



«Почему «Зенит» не продлил контракт с Ивановичем? Бранислав провёл прекрасный сезон – считаю, даже лучше, чем прошлый. Моя позиция остаётся прежней. У нас в команде есть ключевые игроки, но, если есть возможность взять более сильного футболиста, нужно идти вперёд, нужно развиваться. Расставание с Ивановичем – тяжёлый момент, непросто и мне, и ему, и остальным ребятам. На наш взгляд, в будущем другой игрок может принести не меньше пользы, поэтому клуб пошёл на такой шаг.



Что касается Ловрена, он во многом похож на Ивановича, но моложе. Думаю, это хорошая замена. 31 год – не тот возраст, когда защитник может потерять лучшие качества. Думаю, с точки зрения скорости он лучше Ивановича. Плюс хороший первый пас, хорошо играет вверху. Ловрен – достаточно разноплановый игрок, надеюсь, он нам очень поможет», — цитирует Семака Sports.ru.

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