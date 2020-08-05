«Горд, что мы разделили великие моменты». Роналду — о завершении карьеры Касильяса

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на завершение карьеры его экс-партнёра Икера Касильяса.
Напомним, что испанский вратарь объявил о своём решении вчера, 4 августа.
«Горд тем, что мы разделили великие моменты», – написал Роналду в "Инстаграме".
Роналду и Касильяс вместе выступали за мадридский «Реал» в период с 2009 по 2015 год.
О решении Касильяса уйти из футбола сообщалось ещё зимой. В мае 2019 года он перенёс сердечный приступ. Впоследствии Икер выдвинул свою кандидатуру на выборы президента испанской федерации футбола, однако затем снял её. По последней информации СМИ, он вернётся в «Реал», где станет советником президента.
Касильяс является воспитанником «Реала» и выступал за клуб с 1998 по 2015 год. Со «сливочными» он завоевал 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Испании, два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов.
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