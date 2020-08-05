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Артета купил сторожевую собаку за € 22 тыс.

Артета купил сторожевую собаку за € 22 тыс.
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета приобрёл сторожевую собаку за € 22 тыс. Об этом сообщает Daily Mail.

После того как в дома многих звёздных игроков английской Премьер-лиги проникали грабители, наставник лондонцев решил защитить свое жилище. Тренер «канониров» переехал в Лондон в декабре после того, как принял должность менеджера в «Арсенале». Ранее Артета проживал в Манчестере и являлся помощником Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Источник сообщает, что две недели назад полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшир также приобрёл дорогостоящую собаку для охраны дома.

В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» занял восьмое место, набрав 56 очков. Лондонцы лишились шансов принять участие в еврокубках будущего сезона.

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