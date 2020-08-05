Капитан «Ахмата» Ризван Уциев вернулся в расположение клуба после лечения в Германии

Капитан и защитник «Ахмата» Ризван Уциев вернулся в расположение клуба после прохождения курса лечения в Германии, сообщает пресс-служба грозненской команды.
Напомним, в июне 2020 года у Уциева произошёл рецидив травмы паха, после чего футболист перенёс операцию. Из-за этого Уциев пропустил часть сезона-2019/2020, которая прошла после возобновления соревнований.
В ближайшие две недели капитан грозненской команды будет заниматься по индивидуальной программе.
Грозненский «Ахмат» набрал 31 очко в 30 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит». Новый сезон в чемпионате России стартует 8 августа. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 грозненский «Ахмат» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт 9 августа.
- 5 августа 2020
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