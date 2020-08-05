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«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 5 августа, состоится матч «Манчестер Юнайтед» – ЛАСК. Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК.

Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В бригаду войдут ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери – Анастасиос Папапетру.

Напомним, в первом матче, который прошёл в Линце, «Манчестер Юнайтед» обыграл ЛАСК со счётом 5:0. Голы в составе английского клуба забили Одион Игало, Дэниел Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.

Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.

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