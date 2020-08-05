«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 5 августа, состоится матч «Манчестер Юнайтед» – ЛАСК. Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК.



Обслужит встречу бригада арбитров из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В бригаду войдут ассистенты Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери – Анастасиос Папапетру.



Напомним, в первом матче, который прошёл в Линце, «Манчестер Юнайтед» обыграл ЛАСК со счётом 5:0. Голы в составе английского клуба забили Одион Игало, Дэниел Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.



Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.