Юран: ко мне есть интерес из Португалии, Австрии, Германии

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что им интересуется ряд зарубежных клубов.
«До конца месяца, думаю, всё определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу. Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю.
«Химки»? Этот листок я уже перевернул. Смотрю вперёд, в будущее. В «Химках» с игроками попрощался, пожелал ребятам удачи в Премьер-Лиге и, главное, чтобы у всех обошлось без травм", — цитирует тренера ТАСС.
Вместо Юрана подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько.
По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Также команда сыграла в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).
- 5 августа 2020
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