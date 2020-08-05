Юран: ко мне есть интерес из Португалии, Австрии, Германии

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что им интересуется ряд зарубежных клубов.



«До конца месяца, думаю, всё определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу. Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я 10 лет прожил за границей, поиграл, языки знаю.



«Химки»? Этот листок я уже перевернул. Смотрю вперёд, в будущее. В «Химках» с игроками попрощался, пожелал ребятам удачи в Премьер-Лиге и, главное, чтобы у всех обошлось без травм", — цитирует тренера ТАСС.



Вместо Юрана подмосковную команду возглавил Дмитрий Гунько.



По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Также команда сыграла в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).

«Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном по соглашению сторон