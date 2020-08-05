Тедеско рассказал, что ему бросилось в глаза на первых тренировках Кокорина

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил опыт новичка московской команды нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин в основном составе? Не люблю такие формулировки. Если говорить о ком-то как об основном игроке, то это унижает достоинства других игроков команды. В футболе это неприемлемо, никто в нашей команде не может сказать, что он будет играть в любом случае. Всем нужно доказывать своё место. А вариантов у нас много – Соболев, Понсе, Ларссон, Кокорин, Мирзов, Глушенков, Тиль, Бакаев… Но по первым тренировкам виден опыт Кокорина. То, как он принимает решения, как закрывает мяч корпусом. Безусловно, он будет нам полезен», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.