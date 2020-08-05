Газизов: Ломовицкий, Тимофеев, Мелкадзе, Гулиев — не в основе. Будут проданы либо аренда

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о будущем некоторых футболистов красно-белых.
«Решение по игрокам принято вместе с тренерским штабом. Ломовицкий, Тимофеев, Мелкадзе и Гулиев будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Сейчас они не игроки основы «Спартака». Мирзов и Глушенков? Пока в команде.
Почему пока? Все может быть. Говорим на сегодняшний день, на среду ситуация такая. Что может быть завтра, никто не знает из здесь сидящих. Ташаев? Так можно всех перебирать. У кого-то — травмы, у кого-то — определённые вопросы с нашим видением их будущего. На сегодняшний день они не помощники, именно в этот момент. Хотя они все очень сильные игроки, могут усилить любую команду", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 5 августа 2020
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