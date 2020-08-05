Дриусси — Маммане: желаю всего наилучшего в новом клубе

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поздравил защитника петербургской команды Эмануэля Мамману с переходом в новый клуб.
«Поздравляю! Желаю всего наилучшего в новом клубе, брат», — написал Дриусси на своей странице в «Инстаграме».
«Чемпионат» уже сообщал, что Маммана может перейти в «Сочи» на правах аренды. Официально о трансфере футболиста объявлено не было.
Маммана перешёл в петербургский «Зенит» в 2017 году, а до этого защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт». В сборную Аргентины футболист вызывался с 2014 по 2017 год. 6 октября 2019 года Маммана получил травму в матче чемпионата России с «Уралом» (3:1). У Эмануэля был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В середине июня защитник вернулся к тренировкам.
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