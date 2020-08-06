Джано перешёл в «Ротор»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, последней командой которого был кипрский «Анортосис», стал игроком «Ротора», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.
Ранее стало известно, что 27-летний грузинский хавбек будет получать по контракту с новым клубом 1 млн рублей в месяц. Срок соглашения должен составить один год.
Контракт Джано с кипрским «Анортосисом» истёк 31 мая, после чего футболист приобрёл статус свободного агента.
Ананидзе защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе дважды уходил в аренду — в «Ростов» и «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017 и стал обладателем Суперкубка страны (2017).
«Ротор» в рамках досрочно завершённого сезона ФНЛ стал победителем турнира и получил право на повышение в классе.
Фото: Официальный сайт ФК «Ротор»
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