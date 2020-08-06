Представлены новые мячи для чемпионата Испании

Puma представила мячи, которые будут использоваться в испанской Примере в сезоне-2020/2021.



Основным мячом будет Accelerate. Он выполнен в традиционном белом цвете. Второй мяч, Adrenalina, сделан жёлтым и будет использоваться для «Эль-Класико», дерби и других решающих матчей.



Как уточняет производитель, конфигурация из восьми панелей уменьшает количество швов, что приводит к увеличению размеров панелей для лучшего соединения с мячом. 3D-текстурная поверхность PU толщиной 1,2 мм встроена для улучшения аэродинамики и повышения устойчивости к истиранию и износу.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании титул завоевал мадридский «Реал», набравший 87 очков в 38 турах. Второе место заняла «Барселона» (82).