«После первого матча будем смотреть». Газизов ответил, беспокоит ли его судейский вопрос

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос, беспокоит ли его судейский вопрос на данный момент.

Напомним, что «Спартак», который был недоволен судейством, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.

«Судейский вопрос нас пока не беспокоит, мы ещё не вошли в чемпионат. 9-го числа будет матч, а уже после него будем смотреть», — передаёт слова генерального директора красно-белых корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что не разговаривал с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после окончания минувшего сезона.

Напомним, что в первом туре нового чемпионата «Спартак» 9 августа сыграет с «Сочи».