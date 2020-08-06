«Химки» интересуются Брайаном Идову

Как стало известно «Чемпионату», подмосковные «Химки» интересуются защитником «Локомотива» Брайаном Идову. Рассматривается вариант аренды на сезон.

Идову перешёл в «Локомотив» в 2018 году из пермского «Амкара». Контракт защитника с московским клубом действует до лета 2021 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги нигериец сыграл 18 матчей, результативными действиями не отметился. Всего за «Локомотив» защитник провёл 38 матчей. За сборную Нигерии Идову провёл 10 встреч, забил один гол.

«Химки» ранее объявили о продлении контрактов с полузащитником Максимом Мартусевичем и защитником Михаилом Тихоновым. Новые соглашения футболистов рассчитаны на два сезона. В сезоне-2019/2020 Мартусевич принял участие в 5 матчах ФНЛ и сделал 2 результативные передачи. Тихонов выступал за «Химки-2» в ПФЛ. В 16 матчах игрок забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.