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«Химки» объявили о продлении контрактов с Мартусевичем и Тихоновым

«Химки» объявили о продлении контрактов с Мартусевичем и Тихоновым
Футбол / РПЛ 0

«Химки» на официальном сайте объявили о продлении контрактов с полузащитником Максимом Мартусевичем и защитником Михаилом Тихоновым. Новые соглашения футболистов рассчитаны на два сезона.

«Рад подписать соглашение с «Химками». Для меня большая гордость защищать цвета красно-чёрных. Будем добиваться хороших результатов, чтобы радовать болельщиков. У нас сильная команда, но главное — отличный коллектив, и все с нетерпением ждём начала сезона. Готов упорно работать и начать новое приключение в РПЛ с бешеным желанием побеждать в каждом матче!» — отметил Мартусевич.

«Счастлив продлить контракт с клубом. Это не только новый этап для меня, но и для нашей команды. «Химки» давно не играли в Премьер-Лиге. Будем стараться в каждой игре брать очки, чтобы закрепиться в высшем дивизионе — это хороший шанс для каждого показать себя», — сказал Тихонов.

В сезоне-2019/2020 Мартусевич принял участие в 5 матчах ФНЛ и сделал 2 результативные передачи. Тихонов выступал за «Химки-2» в ПФЛ. В 16 матчах игрок забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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