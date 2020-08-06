Абсолютное большинство клубов РПЛ проголосовало за отмену переносов в сезоне-2020/2021
Директор по проведению соревнований Российской Премьер-Лиги Евгений Савин сообщил, что абсолютное большинство клубов проголосовали за отмену переносов в грядущем сезоне.
«Было большое количество обсуждений технических поражений. Коронавирус в нашей жизни ещё не закончился. Предполагаем, что случаи заражений могут быть и в новом сезоне. После обсуждений абсолютное большинство клубов проголосовало за то, чтобы переносов не было. Если команда не сможет принять участие в матче, то КДК рассмотрит и будет присуждено техническое поражение. Это может обеспечить единый подход ко всем случаям», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, первый тур сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге стартует 8 августа.
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